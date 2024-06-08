Українські прикордонники знищили ворожу техніку на території РФ: відео ДПСУ

Захисники завадили окупантам наблизитися до державного кордону України.
Армія РФ не припиняє спроб облаштувати позиції біля державного кордону України. Українські прикордонники не дають ворогу реалізувати наміри і нищать їхню техніку на Сумському напрямку.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Українські захисники завдали чергового вогневого удару по прикордонним територіям РФ.
"Прикордонники знищують інженерну техніку, якою ворог намагається облаштовувати свої позиції на Сумському напрямку", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Після того як наша аеророзвідка виявила екскаватори, які рили окопи поблизу українського кордону, за допомогою FPV-дронів було завдано вогневого ураження по ворожій техніці.
На кадрах, опублікованих ДПСУ, видно, що БпЛА успішно дісталися цілей, а російська техніка перетворилася на обгорілий металобрухт.
Нагадаємо, на південному напрямку прикордонники бездоганно знешкодили ворожий fpv-дрон, начинений вибухівкою, який хотів знищити рятувальників.
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