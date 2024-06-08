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Українські прикордонники знищили ворожу техніку на території РФ: відео ДПСУ

Українські прикордонники знищили ворожу техніку на території РФ: відео ДПСУ

Прикордонники знищили російські екскаватори, які рили окопи на Сумському напрямку / Фото: Держприкордонслужба

Захисники завадили окупантам наблизитися до державного кордону України.

Армія РФ не припиняє спроб облаштувати позиції біля державного кордону України. Українські прикордонники не дають ворогу реалізувати наміри і нищать їхню техніку на Сумському напрямку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Українські захисники завдали чергового вогневого удару по прикордонним територіям РФ. 

"Прикордонники знищують інженерну техніку, якою ворог намагається облаштовувати свої позиції на Сумському напрямку", – йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Після того як наша аеророзвідка виявила екскаватори, які рили окопи поблизу українського кордону, за допомогою FPV-дронів було завдано вогневого ураження по ворожій техніці. 

На кадрах, опублікованих ДПСУ, видно, що БпЛА успішно дісталися цілей, а російська техніка перетворилася на обгорілий металобрухт.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

Нагадаємо, на південному напрямку прикордонники бездоганно знешкодили ворожий fpv-дрон, начинений вибухівкою, який хотів знищити рятувальників.

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