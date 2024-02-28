Українські ракети прилетіли на нагородження окупантів в Оленівці: десятки загиблих морпіхів

Український блогер Денис Казанський стверджує, що росіяни після прильоту HIMARS втратили до 50 чоловік.

Російські пропагандисти підтвердили завдання удару двома ракетами HIMARS по місцю збору особового складу російської окупаційної армії в місті Оленівці Донецької області під час нагородження.

Про цей випадок, який стався напередодні, 27 лютого, написав, зокрема, державний зрадник Олег Царьов.

Він понарікав на те, що окупанти не вчаться на своїх помилках і знову збираються на масові заходи, внаслідок чого зазнають великих втрат. При цьому він не став уточнювати кількість загиблих в Оленівці, щоб “не тішити ворога”.

Повідомлення зрадника Олега Царьова про удар по окупантах

На інших пропагандистських каналах повідомляють про 19 загиблих військових, серед яких заступник командира 155-ї окремої бригади морської піхоти, а також офіцери у званні майора та підполковника. Також, за інформацією росіян, поранено командира 155-ї ОБрМП та ще 11 осіб. Шикування для нагородження проводило командування бригади.

Повідомлення про удар по окупантах в Оленівці

Український блогер Денис Казанський стверджує, що росіяни після прильоту HIMARS втратили до 50 чоловік.

Нагадаємо, 20 лютого ЗСУ вдарили по мотострілках із Забайкалля, поки вони чекали на командувача. Внаслідок удару ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі могли загинути десятки російських військових.

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