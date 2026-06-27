Українські ракети «Фламінго» уразили стратегічний об’єкт у російському Волгограді (відео)

Ракета «Фламінго» / © ТСН

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Сили оборони України ударили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у Волгограді. Йдеться про акціонерне товариство «Федеральний науково-виробничий центр «Титан-Барикади».

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко у Telegram, де також оприлюднив відповідні відео.

Зокрема, на опублікованих кадрах зафіксовано момент запуску одразу пʼяти ракет FP-5 «Фламінго», які й атакували ворожий об’єкт.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки було уражено три важливі об’єкти безпосередньо на території заводу. Руйнувань зазнали цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також іще один цех, призначення якого наразі встановлюється.

Варто зазначити, що атакований завод «Титан-Барикади» є критично важливим для оборонного сектору країни-агресорки. На потужностях цього підприємства окупанти виробляють:

пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» та «Тополь-М»,

пускові установки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М»,

артилерійські частини та стволи для самохідних артилерійських установок «Мста-С».

Нагадаємо, зранку 27 червня російські пабліки повідомляли про вибухи у Волгограді, а Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження на роботу аеропорту Волгограда.

Також раніше, 9 червня українські військові завдали ракетного удару по російському заводу «Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє навігаційне обладнання для «Шахедів», «Калібрів» та «Іскандерів», а також атакували нафтову інфраструктуру РФ. Як зазначає ISW, ці атаки, зокрема повторний удар по заводу, демонструють посилення спроможності України завдавати точних ударів на великій відстані по стратегічних об’єктах ворога.

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