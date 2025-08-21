ТСН у соціальних мережах

Війна
163
1 хв

Українські ракети "Фламінго": Зеленський анонсував масове виробництво

Випробування ракети «Фламінго» українського виробництва минули успішно.

Анастасія Павленко
Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети «Фламінго», дальність якої становить 3 тисячі кілометрів.

Про це він повідомив журналістам під час зустрічі.

«До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми», — уточнив президент.

Зеленський підтвердив, що вже відбулися успішні випробування нової ракети. Він назвав її «найуспішнішою» серед усієї української зброї, яка є нині.

Довідка:

Крилата ракета «Фламінго» має бойову частину масою до 1000 кілограмів і дальність польоту в 3000 кілометрів. Ці параметри роблять її порівнянною з найкращими зразками ракетного озброєння.

FP-5 «Фламінго» поєднує в собі простоту конструкції та високу бойову потужність, але водночас стикається з двома серйозними обмеженнями — складністю застосування і помітністю для ППО і авіації.

