Українські розробники створили унікальний ударний дрон, який за один виліт нищить 6 окупантів

Новий дрон невловимий для ворожої ППО і значно дешевший порівняно із закордонними варіантами, кажуть розробники. І додають, що готові налагодити виробництво літального апарата, щоби забезпечити ним українську армію, йдеться в ТСН.19.30.

Команда інженерів та програмістів випробовує свій новий безпілотник. Це вже його 7 версія, з урахуванням побажань військових. Перевіряють, з якої висоти він може цілити у ворожу бронетехніку РПГ снарядами, задля безпеки використовують муляжі. «На наш літак вантажаться до 6 таких снарядів. З першого вильоту точність склала 3 м з висоти 100 м. У будь-якому випадку доробати треба, бо у нас стоїть завдання - до 1 м. Але навіть зараз цього достатньо для знищення техніки такий, як танк», - розповідають ініціатори.

Оператор цього безпілотника може перебувати аж за 20 км від об’єкту, а сам літальний апарат фактично недосяжний для ворожої ППО та інших засобів радіоелектронної боротьби. Адже зроблений із сучасних матеріалів, які не містять металу чи іншого матеріалу, який у повітрі розпізнають системи ворога. Розробники розповідають одну із фронтових історій.

«Наш беспілотник дуже нервував ворогів. Вони були вимушені застосувати дуже серйозну ракету, щоб його збити. Тому коли мені сказали, що ракета коштує більше 200 тисяч доларів, а беспілотник тоді обходився біля 5 тисяч доларів, то я був дуже щасливий, що ми працюємо з такою ефективністю», - каже ініціатор проєкту Володимир.

«Наш літак він повністю електричний. Він відрізняється від російських аналогів, які можуть виконувати подібні завдання, тим, що він не має теплового сліду і завдання по ньому ударів дуже ускладнене», - каже розробник Олег.

Свої перші військові безпілотники вони почали робити ще у 2014 році. Адже виявилося, що в оборонній галузі України - це біла пляма. «Майже все купувалося у Китаї. Проблема в тому, що купувалося не саме краще. Собівартість може бути десь 10 тис. доларів. А продаватись - за понад 100 тисяч доларів», - додає Володимир.

Інженери, програмісти, які входять до світового ІТ-топу, фахівці з аерокосмічного будівництва, та навіть банкір, який за освітою радіофізик. Коли Росія розпочала вже повномасштабне вторгнення, їм двох місяців вистачило, аби за допомогою новітніх технологій почати робити одні з найкращих у світі безпілотників. Вони народжувались у комп’ютері. «Та технологія, за якою ми виготовляємо наш літак, лише почала з'являтися у світі. Можна сказати, що ми є одні з перших, які застосували її для створення серійного професійного продукту», - каже Олег.

Розробники вирішили: літальних апаратів зроблять щонайменше стільки, скільки від рук російських загарбників загинуло українських дітей. «Я впевнений, що мінімум 6 загарбників загинуть від кожного нашого беспілотника», - певен Володя.

Виробництво унікальних апаратів вони незабаром планують поставити на конвеєр, технологія дозволяє. Якщо все піде за планом, за рік зможуть виготовити стільки ж, скільки зараз на озброєнні рашистів - 2 тисячі. До речі, свої літальні апарати група конструкторів не продає, а безкоштовно передає виключно військовим.

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