Українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ за 50 млн доларів

Винищувач базувався на аеродромі в Саках.

Спецпідрозділу українського Головного управління розвідки знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Це сталося під час операції в акваторії Чорного моря. Вартість судна близько 50 млн дол.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

"Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, що базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму", - повідомили у розвідці.

Зазначається, що ворожа армія втратила зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 05:00. Вже через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію, до якої залучили літак Ан-26 та гелікоптери Мі-8 та Ка-27.

Під час пошуків у морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, виявили характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі - уламки знищеного Су-30СМ.

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів станом на 12 вересня 2024-го.Вже знищено 630 200 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових.

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