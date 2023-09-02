Українські розвідники і спецпризначенці знищили ворожі "Бук" і "Купол": момент потрапив на відео

Українські захисники на Луганщині влучними ударами знищили російську станцію виявлення цілей, пуско-заряджальну установку та ракетний комплекс.

Розвідники та спецпризначенці показали, як епічно знищили ворожі "Купол" та "Бук" на Луганщині.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Так, 30 серпня розвідники ГУР у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення "Омега" на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників

Зокрема, було ліквідовано:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

РК "Бук".

Зазначається, що ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе. Де саме в Луганській області захисники знищили техніку росіян, у ГУР не вказують.

Розвідники та спецпризначенці показали відео, як знищили ворожі "Купол" та "Бук" на Луганщині

Нагадаємо, 1 вересня Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів, розташованих у Доломітному Донецької області. Момент потрапив на відео.

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