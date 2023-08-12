Українські розвідники нищать московських загарбників у Чорному морі: з'явилося ефектне відео

На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у Чорному морі.

Українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді.

На сайті Головного управління розвідки Міноборони Укураїни з'явилося відповідне відео.

На відео ― епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Там піднявся густий дим.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму, облаштовують оборонні позиції і готують Чорноморський флот до протидії.

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