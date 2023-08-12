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Українські розвідники нищать московських загарбників у Чорному морі: з'явилося ефектне відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Українські розвідники нищать московських загарбників у Чорному морі: з'явилося ефектне відео

Чорне море / Фото: Unsplash

На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у Чорному морі.

Українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді.

На сайті Головного управління розвідки Міноборони Укураїни з'явилося відповідне відео.   

На відео  ― епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Там піднявся густий дим. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму, облаштовують оборонні позиції і готують Чорноморський флот до протидії.

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Дата публікації
Перегляди
825
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