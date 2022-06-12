Українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска: фото

У Міноборони повідомили про отримання нової партії комплексів супутникового зв'язку Starlink, які потрібні для виконання спеціальних місій.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск передав ще одну партію комплексів супутникового зв'язку Starlink на потреби ЗСУ. Глобальна супутникова система допоможе українським розвідникам виконувати важливі функції щодо оборони нашої держави.

Про це повідомили у суботу, 11 червня, в пресслужбі Міністерства оборони України.

"Мультизадачний Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, але й передавати Starlink нашій розвідці, який так потрібний для їх спеціальних місій", – йдеться в повідомленні.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022

У Міноборони також запевнили, що українська армія захищатиме свободу на Землі для того, щоб вона могла бути встановлена навіть на Марсі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації після перемоги у війні з Росією планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

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