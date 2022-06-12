Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска: фото

Українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска: фото

Дата публікації
Перегляди
914
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські розвідники отримали ще один подарунок від Ілона Маска: фото

Фото: Associated Press

У Міноборони повідомили про отримання нової партії комплексів супутникового зв'язку Starlink, які потрібні для виконання спеціальних місій.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск передав ще одну партію комплексів супутникового зв'язку Starlink на потреби ЗСУ. Глобальна супутникова система допоможе українським розвідникам виконувати важливі функції щодо оборони нашої держави. 

Про це повідомили у суботу, 11 червня, в пресслужбі Міністерства оборони України.

"Мультизадачний Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, але й передавати Starlink нашій розвідці, який так потрібний для їх спеціальних місій", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони також запевнили, що українська армія захищатиме свободу на Землі для того, щоб вона могла бути встановлена навіть на Марсі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації після перемоги у війні з Росією планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

Читайте також:

Наступна публікація