Українські розвідники розповіли про новий наступ Росії: ворог активізувався на 4-5 напрямках

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти розпочали наступальні дії ще на початку лютого. Ворог активізувався на 4-5 напрямках.

Про це Скібіцький розповів в інтерв'ю АР.

За його словами, наступи військ Росії не мають стратегічного характеру. Втім, наразі є щонаменше чотири-п’ять напрямків, де почалися активні бойові дії: Луганська, Донецька та Запорізька область.

"Після того, як вони (росіяни - Ред.) відійшли від Херсона - коли були змушені залишити Херсон і взагалі правобережжя Дніпра - вони перегрупувалися. Минуло два місяці. І справді, з початку лютого почалися наступальні дії", - каже предствник ГУР.

Зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області.

"Попри напружені бої на цій ділянці фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил", - наголошує Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, командувач армії США в Європі Бен Годжес каже, що контрнаступ Збройних Сил України може розпочатися навесні. Зокрема, для цього Україні необхідно натренувати і підготувати своїх військових до наступних кроків через декілька місяців.

Читайте також:

Росіяни випалюють Херсон, а місцеві висаджують клумби. Ситуація в місті наживо