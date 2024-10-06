Українські розвідники спалили російський ЗРК "Оса" за 10 мільйонів доларів (феєричне відео)

Українські розвідники спалили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" за 10 мільйонів доларів.

Про це інформує Головне управління розвідки ГУР.

Зазначається, що виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила".

"Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться", - підписали відео.

На відео видно, що окупанти сховали зенітно-ракетний комплекс між деревами та приміщеннями, але українські розвідники виявили ворожу техніку та завдали удару.

Українські розвідники спалили російську «Осу» за 10 мільйонів доларів

Нагадаємо, український дрон феєрично знищив російський танк. Дивіться відео ТУТ.

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