Українські розвідники спалили російський ЗРК "Оса" за 10 мільйонів доларів (феєричне відео)

Спалили російський ЗРК FPV-дрон.
Українські розвідники спалили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" за 10 мільйонів доларів.
Про це інформує Головне управління розвідки ГУР.
Зазначається, що виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила".
"Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться", - підписали відео.
На відео видно, що окупанти сховали зенітно-ракетний комплекс між деревами та приміщеннями, але українські розвідники виявили ворожу техніку та завдали удару.
Нагадаємо, український дрон феєрично знищив російський танк. Дивіться відео ТУТ.
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