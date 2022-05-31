Українські розвідники знищили інженерний підрозділ російських окупантів

Розвідники Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДШВ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 травня українські військові ліквідували вже 30,5 тисячі російських військових, понад тисячу танків, 208 літаків, 174 гелікоптера та 13 кораблів і катерів.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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