Українські розвідники спалили у Криму два російські літаки Ан-26 та уразили РЛС
Спецпідрозділ ГУР «Примари» відзвітував про ліквідацію дорогих російських військових цілей у Криму і показав відео.
Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» здійснили рейд до окупованого Криму, де спалили два російські літаки Ан-26 та уразили кілька ворожих РЛС.
Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.
«Майстри спецпідрозділу ГУР МО України „Примари“ продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму», — йдеться у заяві.
Так, під час рейду до Криму спецпризначенці:
спалили два російських транспортних літаки Ан-26,
уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки,
уразили берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1».
Ураження та пожежі російських транспортників Ан-26 українські розвідники зняли на відео.
Нагадаємо, 25 вересня Сили оборони України на Запорізькому напрямку збили російський СУ-34 — багатоцільовий винищувач-бомбардувальник. Цей літак тероризував Запоріжжя КАБами.