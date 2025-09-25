ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Українські розвідники спалили у Криму два російські літаки Ан-26 та уразили РЛС

Спецпідрозділ ГУР «Примари» відзвітував про ліквідацію дорогих російських військових цілей у Криму і показав відео.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський транспортний літак Ан-26 до моменту ураження

Російський транспортний літак Ан-26 до моменту ураження / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» здійснили рейд до окупованого Криму, де спалили два російські літаки Ан-26 та уразили кілька ворожих РЛС.

Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.

«Майстри спецпідрозділу ГУР МО України „Примари“ продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму», — йдеться у заяві.

Так, під час рейду до Криму спецпризначенці:

  • спалили два російських транспортних літаки Ан-26,

  • уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки,

  • уразили берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1».

Ураження та пожежі російських транспортників Ан-26 українські розвідники зняли на відео.

Нагадаємо, 25 вересня Сили оборони України на Запорізькому напрямку збили російський СУ-34 — багатоцільовий винищувач-бомбардувальник. Цей літак тероризував Запоріжжя КАБами.

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie