Українські рятувальники отримали від Франції техніку та обладнання

Українські рятувальники отримали від Франції техніку та обладнання

Франція вчергове висловила підтримку Україні у війні з Росією.

Україна отримала від Французької Республіки рятувальну техніку та обладнання.

27 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також аварійно-рятувальне обладнання та майно надійшли сьогодні українським рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Техніку спрямують на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування людей та забезпечення виконання інших робіт.

За словами заступниці Міністра внутрішніх справ Мері Акопян, сьогодні надзвичайно важливо підсилювати службу з надзвичайних ситуацій, бо українські рятувальники працюють, наразі, у дуже важких умовах.

"Автомобілі і спорядження було зібрано і передано всіма громадами й пожежними частинами Франції. Ми висловлюємо свою підтримку Україні в боротьбі за її волю", сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі в Чорнобильській зоні.

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