Українські рятувальники за час повномасштабної війни знешкодили понад 152 тисячі ворожих боєприпасів

Українські рятувальники за час повномасштабної війни знешкодили понад 152 тисячі ворожих боєприпасів

Українські рятувальники з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знешкодили понад 152 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Зокрема піротехніки виявили та утилізували практично дві тисячі авіаційних бомб.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, рятувальники вже обстежили територію площею 63 тисячі 362 гектара. Зокрема на Чернігівщині знешкоджено понад 31 тисячу ворожих боєприпасів.

“Обстежено майже 36 тисяч гектарів території Чернігівського, Ніжинського та Прилуцького районів, 132 об’єкти інфраструктури та життєзабезпечення населення, 22 кілометри ліній електропередач, 195 кілометри автодоріг та більше 7,5 кілометрів ліній газопроводів”, - розповіли в ГСЧС України.

Нагадаємо, що росіяни на Запоріжжі обстріляли житлові будинки, багатоповерхівки та автозаправку.

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