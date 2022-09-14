Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські сапери взяли у полон кадирівця: окупант відразу вивчив гасло “Слава Україні” (відео)

Дата публікації
Перегляди
1231
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські сапери взяли у полон кадирівця: окупант відразу вивчив гасло “Слава Україні” (відео)

Фото: Скріншот

Українські сапери взяли у полон кадирівця. Окупант відразу вивчив гасло “Слава Україні”.

Українські військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон кадирівця.

Відповідне відео з’явилося на сторінці СтратКом ЗСУ.

“Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду”, - йдеться в повідомленні.

Цікаво те, що, за словами окупанта, родом він з Чечні, називає себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло “Слава Україні”.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм.

Читайте також:

Історія родини підприємців з Херсона, яким вдалося виїхати з окупації та відновити бізнес у столиці

Історія родини підприємців з Херсона, яким вдалося виїхати з окупації та відновити бізнес у столиці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1231
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація