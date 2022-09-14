Українські сапери взяли у полон кадирівця: окупант відразу вивчив гасло “Слава Україні” (відео)

Українські військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон кадирівця.

Відповідне відео з’явилося на сторінці СтратКом ЗСУ.

“Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду”, - йдеться в повідомленні.

Цікаво те, що, за словами окупанта, родом він з Чечні, називає себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло “Слава Україні”.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм.

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