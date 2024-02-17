Українські штурмовики вийшли з Авдіївки: яка ситуація на позиціях — речник 3-ї ОШБр

Бійці української 3-ї окремої штурмової бригади (колишній полк "Азов") покинули місто Авдіївку, яке захопили російські окупанти, та зайняли нові оборонні позиції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.



"Ситуація стабільна. Була проведена досить складна операція... Такі операції ще складніші, ніж штурмові, тому що це максимальне злагодження, максимальна комунікація всередині підрозділів, між підрозділами, з суміжниками. Зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, застосовувати весь свій арсенал, який він застосовував в самому місті. Але все ж таки ситуація стала більш контрольованою і можна стверджувати, що наразі продовження якогось наступу з боку ворога вже майже неможливе", - зазначив він.

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При цьому Бородін зазначив, що хоча найбільш критичний момент в Авдіївці вже минув, проте сама операція досі перебуває в процесі виконання, адже в ній бере участь не тільки 3-я ОШБр.



"Треба зазначити, що ми змогли знищити велику кількість особового складу, сил та засобів ворога. Тому я думаю, що це зменшить потенціал наступальний, тим паче зараз в нас досить вигідні оборонні позиції, тому можна сказати, що ситуація контрольована... Як буде далі, будемо дивитись", - резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Продовження наступу ворога майже неможливе! Штурмовики вийшли на зв’язок після виходу з Авдіївки!"

Нагадаємо, раніше третю окрему штурмову бригаду Збройних сил України терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки на Донеччині.

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