Українські сили ППО збили близько 10 ракет над Житомирською областю - голова ОВА

Вранці 25 червня під час ворожої авіаційної атаки українські сили ППО збили близько 10 ракет.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - зауважив він.

Варто зазначити, що вранці Росія випустила близько 30 ракет по Житомирській області. Так, на початку четвертої години ранку у Житомирі пролунала сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу. Під час тривоги на початку п'ятої години в місті було чути звуки близько десяти вибухів.

Згодом Віталій Бунечко заявив, що внаслідок ракетної атаки вороги загинув військовий. "Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи від 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", – зазначив очільник області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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