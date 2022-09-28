Українські сили ППО збили вже 16 іранських дронів-камікадзе: для чого їх використовує Росія

Українські ППО збили вже 16 іранських дронів, які Росія використовує проти мирного населення та інфраструктури України.

Українські сили ППО збили вже 16 іранських дронів-камікадзе, наданих РФ для війни проти України.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також читайте Росія з переляку вивела з Криму частину моряків і авіації та посилила ППО - розвідка Міноборони

За його словами, зараз окупанти менеше використовують крилаті ракети - росіяни тримають їх для зимового періоду. Натомість вони активізували роботу дронів-камікадзе, наданих РФ Іраном. Проте масово окупанти їх поки що не використовують.

"Можливо, не всі іранські дрони долітають до своїх цілей, але мета видима. Вони летять зі швидкістю 120 км/год, радіолокаційно вони слабо помітні, але помітні. Дуже сильно гуде, можливо, не завжди точно потрапляє в ціль. Але яка б не була зброя - це зброя, і вона може потрапляти в цивільні об'єкти", - наголосив Юрій Ігнат.

В той же час, за даними українських військових, Путін закупив дрони не для ураження цілей, а для виявлення західного озброєння на позиціях.

"Це високоточні боєприпаси, їх використовують, щоб вражати наші системи ППО. А також ту західну зброю, яку нам надали партнери. Мета - щоб знищувати важливі об'єкти", - підкреслив речник.

Нагадаємо, що Росія хоче відправити на війну першокурсників військово-морської академії.

Читайте також: