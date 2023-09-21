Українські сили продовжують наступати на півдні: свіжі дані Генштабу

Сили оборони продовжують ведення боїв на сході та півдні країни, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, здійснює активну диверсійну діяльність у прикордонних районах із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

На Херсонському напрямку Сили оборони здійснюють контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще п'ять по зенітно-ракетним комплексам РФ.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет. Про всі наслідки атаки - читайте у новині.

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