Українські сили у Часовому Ярі відступили з важливого об'єкта — ЗМІ

На території вогнетривкого комбінату противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами.
У Часовому Ярі підрозділи Сил оборони України, ймовірно, відступили із території вогнетривкого комбінату, в якому тепер намагається закріпитися ворог.
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на поінформоване джерело на цьому напрямку.
Опосередковано відступ з території комбінату підтверджує завдання українськими силами авіаудару по його території, про який повідомив речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець в ефірі національного телемарафону.
За словами Запорожця, на території вогнетривкого комбінату противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами.
“Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаційний удар. Ворог поніс втрати", - сказав він.
Джерело УП повідомляє, що Сили оборони зберігають контроль над приблизно третиною території Часового Яру.
Однак, ймовірно, оборону доводиться тепер вести у поруйнованій житловій забудові, а не на укріпленій території промислового підприємства.
Нагадаємо, окупанти посилили штурми Часового Яру на Донеччині. Задіюють багато піхоти, і КАБів, руйнуючи і будинки, і укриття. Бої йдуть за кожен будинок.
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