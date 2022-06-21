Українські сили вдарили по "острівному гарнізону" окупантів на Зміїному та завдали їм втрат: яка ситуація на півдні

Українські сили вдарили по "острівному гарнізону" окупантів на Зміїному та завдали їм втрат: яка ситуація на півдні

Українські військові завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Внаслідок удару те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати.

Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

Про це повідомили в ОК "Південь".

В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована.

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У Миколаївській області після ворожих обстрілів у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.

Також вночі окупанти обстріляли Первомайську громаду. За попередніми даними, постраждалих немає, але суттєво пошкоджено будівлі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару з повітря та реактивними системами залпового вогню з Херсонського напрямку по Миколаєву та передмістю. Загарбники продовжують руйнувати портову інфраструктуру та сільськогосподарські площі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області знищили три ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника.

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