"Українські сили значно потужніші, Путін вже нічого не може зробити" – генерал армії США спрогнозував перебіг війни

Диктатор Росії Володимир Путін вже не у змозі переломити динаміку війни в Україні - ЗСУ продовжать успішно звільняти окуповані війська РФ території.

Таку думку висловив генерал Збройних сил США Девід Петреус, інформує "Укрінформ".

За його словами, Україна завдяки свідомості громадян, які масово стали на захист Батьківщини, організаційним зусиллям, навчанням військових та оборонній допомозі США і партнерів ЗСУ зараз мають значно більшу військову міць. Натомість Росія - перебуває у складній ситуації.

"Росія зараз перебуває у складній ситуації, путін вже нічого не може зробити, щоб переломити цю динаміку. "Референдуми" не призвели ні до чого. Спроба анексії чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення, і ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - заявив він.

Крім того, він провів паралель і зауважив, що під час "часткової" мобілізації у РФ більшість людей втекли з країни і не пішли до військкоматів. Ті ж, кого все ж відправляють на фронт, мінімально навчають і вони майже не озброєні.

"Це справді означає десятки тисяч додаткових солдатів зі зброєю, які можуть з’явитися на полі бою. Але українські сили зараз настільки потужніші, настільки більш здатні воювати, ніж росіяни, що вони продовжать звільняти свої території", – додав генерал армії США.

Нагадаємо, Центр національного спротиву попередив, що російські загарбники готують провокації у тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах. Таким чином окупанти намагаються відволікти увагу росіян від провалу армії РФ.

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