Українські снайпери на Куп’янському напрямку феєрично знищили групу окупантів (відео)

Українські снайпери на Куп’янському напрямку знищили російських окупантів, які намагалися встановити в лісі інженерні загородження.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як українські снайпери 8-го окремого полку виявили групу окупантів, які вночі намагалися встановити в лісі інженерні загородження. Як підсумок - наші військові знищили чотирьох загарбників.

На кадрах видно, як по лісу переміщуються декілька окупантів. Після того, як снайпери відкривають вогонь - вони падають та більше не подають ознак життя.

Українські снайпери на Куп’янському напрямку знищили групу окупантів

Нагадаємо, що окупанти не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області.

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