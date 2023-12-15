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Українські снайпери на Куп’янському напрямку феєрично знищили групу окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Українські снайпери на Куп’янському напрямку феєрично знищили групу окупантів (відео)

Фото: Скріншот

Ворог вночі намагався встановити в лісі інженерні загородження.

Українські снайпери на Куп’янському напрямку знищили російських окупантів, які намагалися встановити в лісі інженерні загородження.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як українські снайпери 8-го окремого полку виявили групу окупантів, які вночі намагалися встановити в лісі інженерні загородження. Як підсумок - наші військові знищили чотирьох загарбників.

На кадрах видно, як по лісу переміщуються декілька окупантів. Після того, як снайпери відкривають вогонь - вони падають та більше не подають ознак життя.

Українські снайпери на Куп’янському напрямку знищили групу окупантів

Українські снайпери на Куп’янському напрямку знищили групу окупантів

Нагадаємо, що окупанти не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області.

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Дата публікації
Перегляди
835
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