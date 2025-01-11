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Українські снайпери знищили групу окупантів під Покровськом: ГУР поділилося вражаючим відео

Українські снайпери знищили групу окупантів під Покровськом: ГУР поділилося вражаючим відео

Українські захисники / Фото: Гнштаб ЗСУ

Спецпризначенці працювали в тилу у ворога.

У Донецької області снайпери ГУР ліквідували групу російських окупантів.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем.

На кадрах зафіксовані результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області.

"Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває", – йдеться в повідомленні.

ГУР ліквідували групу окупантів у Донецькій області

ГУР ліквідували групу окупантів у Донецькій області

Нагадаємо, українські воїни вперше взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї.

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