Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські спецпризначенці показали, як феєрично знищили російську БМП (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1353
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські спецпризначенці показали, як феєрично знищили російську БМП (відео)

Фото: Associated Press

У СБУ показали, як українські спецназівці знищили ворожий БМП на одній з найгарячіших ділянок фронту.

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили чергову російську БМП.

Відео феєричного моменту оприлюднила пресслужба СБУ.

"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як український снаряд влучає просто "в яблучко" і підриває ворожу БМП.

Нагадаємо, під Бахмутом на Донеччині українські прикордонники розбили чотири групи російських штурмовиків.

Тим часом у США розглядають варіант, що Росія втратила вже близько половини своїх танків, які були в неї на початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Мапа війни 10 лютого: росіяни штурмують Донеччину та Луганщину, ЗСУ відповідають авіацією

Мапа війни 10 лютого: росіяни штурмують Донеччину та Луганщину, ЗСУ відповідають авіацією

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1353
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація