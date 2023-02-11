Українські спецпризначенці показали, як феєрично знищили російську БМП (відео)

У СБУ показали, як українські спецназівці знищили ворожий БМП на одній з найгарячіших ділянок фронту.

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили чергову російську БМП.

Відео феєричного моменту оприлюднила пресслужба СБУ.

"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як український снаряд влучає просто "в яблучко" і підриває ворожу БМП.

Нагадаємо, під Бахмутом на Донеччині українські прикордонники розбили чотири групи російських штурмовиків.

Тим часом у США розглядають варіант, що Росія втратила вже близько половини своїх танків, які були в неї на початку повномасштабної війни.

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