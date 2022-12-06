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Українські спецпризначенці показали, як знищили набридливий російський танк (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Українські спецпризначенці показали, як знищили набридливий російський танк (відео)

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Українські захисники показали, як "демілітаризували" набридливий російський танк.

Спецпризначенцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося знищити російський танк Т-80, який постійно обстрілював позиції захисників.

Відео вдалої роботи захисників показала пресслужба СБУ.

"Ворог деякий час "кошмарив» наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків. Але це тривало не довго – один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж "демілітаризуваного" танку так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта.

Нагадаємо, в Донецькій області прикордонники та бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили інженерну групу окупантів, які прибули будувати укріплення та хотіли використати екскаватор. Відео інциденту опублікувала Держприкордонслужба.

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Дата публікації
Перегляди
627
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