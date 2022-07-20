Українські спецпризначенці захопили у полон під Білогорівкою російського розвідника ГРУ (відео)

Окупант спочатку стверджував, що служить в інженерно-технічних військах, однак його видала інформація в мобільному телефоні.

Під час операції у Білогорівці бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken захопили у полон розвідника російського ГРУ. Окупанта звуть Іван Євдошенко. Він, попри молодий вік – кадровий офіцер російської армії, старший лейтенант ГРУ РФ.

Про це інформує пресслуба спецпідрозділу в Telegram.

Під час допиту окупант розповів "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.

"Будучи "досвідченим розвідником", він мав свій цифровий щоденник… Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою", – зазначають у спецпідрозділі.

Після допиту полоненому дозволили зателефонувати до матері, яка розповіла, що у них є родичі в Лозовій під Харковом.

Раніше полонений окупант розповів, як їх обстріляли свої ж (відео).

Читайте також: