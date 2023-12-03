Українські спецпризначенці завдали влучного удару по ворожій техніці: видовищне відео

Техніка окупантів, яка мчить путівцем, вибухає і зникає в клубах диму.

Український військовий Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував відео, на якому можна побачити, як українські групи спецпризначення знищили ворожу військову техніку на північному напрямку.

Відповідні кадри з’явилися в його Telegram-каналі.

Після влучного удару спецпризначенців техніка окупантів, яка мчить путівцем, вибухає і зникає в клубах диму.

"Північний напрямок. Курська та Брянська губернії орди. Наші групи спеціального призначення працюють ефективно. Далі буде", — йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Влучний удар по ворожій техніці на північному напрямку

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео ліквідації опорного пункту, який російські окупанти активно облаштовували на Куп’янському напрямку.

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