Біля Добропілля фіксують блокування російських підрозділів - подробиці

Російські військові / © Associated Press

Українські війська оточили і ліквідують малочисельні групи російських військ, які намагалися просунутися біля Добропілля.

Про це повідомив речник Оперативного командування «Дніпро» Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

За його словами, не варто ні зменшувати, ні перебільшувати реальну загрозу: те, що відображене на карті, показує лише маршрут руху противника, а не території, які він контролює.

«Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян», — пояснив Трегубов.

Причиною тимчасового просування росіян стала нестача особового складу на українських позиціях. Речник уточнив, що ворог не мав танків і рухався лише кількома малими піхотними групами.

«Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити», — додав Трегубов.

Сили оборони вже оточили прорив і проводять ліквідацію підрозділів противника, не дозволяючи їм закріпитися на території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив причини стрімкого просування армії РФ під Допропіллям та називає три ключові кроки для стабілізації ситуації на фронті.

Окрім того, аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті протягом минулої доби. Протягом минулої доби українські військові зачистили околиці Степногірська, що у Запорізькій області.