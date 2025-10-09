- Дата публікації
-
Війна
Українські сили оточили групи окупантів під Добропіллям — деталі від Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення російських підрозділів і успіхи Добропільської контрнаступальної операції.
Командувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження Добропільської контрнаступальної операції. Українські сили проводять контрдиверсійні дії та утримують ініціативу, попри активні контратаки противника.
Деталі Головком розповів у Telegram.
Під час робочої поїздки до району бойових дій Сирський провів нараду з командуванням наступального угруповання, заслухав доповіді про поточну ситуацію й хід виконання завдань.
“Наші підрозділи проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні”, — повідомив головнокомандувач.
Попри постійні спроби ворога контратакувати, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих напрямках.
За словами Сирського, з початку операції:
звільнено 180,8 км² території Донецької області;
ще 212,9 км² зачищено від диверсійних груп противника.
Командувач також уточнив, що триває вдосконалення логістики та системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також вживаються заходи, щоб не допустити просування росіян на Покровському напрямку.
“Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Працюємо далі для спільної мети”, — наголосив Сирський.
Нагадаємо, росіяни атакують місто Добропілля, яке перебуває за 12 км від лінії фронту.