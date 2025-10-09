Українські сили оточили групи окупантів під Добропіллям — деталі від Сирського

Збройні сили України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Командувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження Добропільської контрнаступальної операції. Українські сили проводять контрдиверсійні дії та утримують ініціативу, попри активні контратаки противника.

Деталі Головком розповів у Telegram.

Під час робочої поїздки до району бойових дій Сирський провів нараду з командуванням наступального угруповання, заслухав доповіді про поточну ситуацію й хід виконання завдань.

“Наші підрозділи проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні”, — повідомив головнокомандувач.

Попри постійні спроби ворога контратакувати, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих напрямках.

За словами Сирського, з початку операції:

звільнено 180,8 км² території Донецької області;

ще 212,9 км² зачищено від диверсійних груп противника.

Командувач також уточнив, що триває вдосконалення логістики та системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також вживаються заходи, щоб не допустити просування росіян на Покровському напрямку.

“Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Працюємо далі для спільної мети”, — наголосив Сирський.

Нагадаємо, росіяни атакують місто Добропілля, яке перебуває за 12 км від лінії фронту.