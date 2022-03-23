Українські та російські артисти проведуть благодійний концерт та пожертвують всі гроші українцям

Музиканти виступатимуть у Варшаві.

Відомі українські та російські артисти вирішили об'єднатися, щоб провести благодійний концерт.

Загалом, всі зароблені кошти музиканти пожертвують на допомогу українським біженцям. Сам концерт мине 27 березня у Варшаві. Також захід транслюватимуть в онлайн режимі, де кожен охочий зможе пожертвувати кошти українцям.

"Виручені кошти будуть відправлені до фонду PAH (Polska Akcja Humanitarna), який протягом 30 років займається допомогою людям у всьому світі. Усі кошти з концерту будуть відправлені на допомогу людям із України", - повідомили музиканти.

На концерті виступатимуть українські артисти: репери Makrae, T-Fest, Barz, а також рокгурти "Пошлая Молли", "Нервы". Майже всі вони жили та працювали в РФ. Втім, коли російські військові вороже вторглися на територію України, вони засудили дії влади Росії та почали розповідати у своїх соцмережах правду про війну.

Разом з ними виступатиме й російських репер Face, який раніше попросив вибачення в українського народу за росіян та відрікся від РФ.

Нагадаємо, раніше відомий російських репер OXXXYMIRON відіграв благодійний концерт та зібрав 40 тис. доларів для біженців з України.

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