Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку феєрично вразили ворожу техніку: відео

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка атакувала техніку російських військ.

Відповідне відео з’явилося у четвер, 23 листопада, в Telegram-каналі Стратком ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як влучним ударом було знищено реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”. Ця бойова машина має дальність стрільби до 40 км і площу ураження 122 мм боєприпасами до 145 кв. км. Обслуговує “Град” 5 осіб.

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Також ще одним ударом безпілотника було завдано суттєвих пошкоджень БМП-2. Ця бойова машина озброєна гарматою 30 мм та переносним протитанковим ракетним комплексом "Фагот". Її екіпаж складається з трьох людей, перевозити може вісьмох солдатів. Вартість цієї техніки 150 тисяч доларів.

Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку знищили ворожий “Град”

Нагадаємо, раніше ЗСУ провели спеціальний рейд зі штурмом в районі Андріївки. Розвідники атакували позиції спецназу армії РФ уночі, ліквідувавши ворожих спостерігачів прямо у норах та бліндажах.

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