Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку феєрично вразили ворожу техніку: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку феєрично вразили ворожу техніку: відео

Знищений ворожий "Град" на Бахмутському напрямку / Фото: скриншот з відео

Російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” знищено влучним ударом.

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка атакувала техніку російських військ.

Відповідне відео з’явилося у четвер, 23 листопада, в Telegram-каналі Стратком ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як влучним ударом було знищено реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”. Ця бойова машина має дальність стрільби до 40 км і площу ураження 122 мм боєприпасами до 145 кв. км. Обслуговує “Град” 5 осіб.

Також ще одним ударом безпілотника було завдано суттєвих пошкоджень БМП-2. Ця бойова машина озброєна гарматою 30 мм та переносним протитанковим ракетним комплексом "Фагот". Її екіпаж складається з трьох людей, перевозити може вісьмох солдатів. Вартість цієї техніки 150 тисяч доларів.

Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку знищили ворожий “Град”

Українські ударні безпілотники на Бахмутському напрямку знищили ворожий “Град”

Нагадаємо, раніше ЗСУ провели спеціальний рейд зі штурмом в районі Андріївки. Розвідники атакували позиції спецназу армії РФ уночі, ліквідувавши ворожих спостерігачів прямо у норах та бліндажах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
223
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація