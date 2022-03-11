Українські війська не дають ворогу налагодити забезпечення, щоб залишити їх без палива та харчування

Українські війська не дають ворогу налагодити забезпечення, щоб залишити їх без палива та харчування

Без провізії ворог приречений.

Росіяни всіма силами та засобами намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. Але наші захисники не дозволяють їм цього зробити.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

"Без палива та продуктів харчування військо окупанта приречене на загибель. Іншого шансу на нашій землі ми їм не дамо", - зазначили у відомстві.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти не можуть досягти поставлених цілей, а тому існує висока ймовірність посилення терористичних методів ведення бойових дій.