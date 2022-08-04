Українські війська диктують окупантам свою стратегію: експерт пояснив, як діє контрнаступ ЗСУ

Перелом на фронті у війні, яку розв’язала Росія проти України, вже відбувся. Наразі українські війська просувають свою стратегічну ініціативу.

Українські війська диктують окупантам свою стратегічну ініціативу. Тому перелом на фронті вже відбувся.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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“В оперативному плані у росіян більше сил, більше артилерії та піхоти. Але в стратегічному плані українська армія вже диктує картину. Іниціатива зараз за ЗСУ. Окупанти перекидають свої сили зараз на південь. Вони не досягли результату на Донбасі. Тому роблять передислокацію. Це означає, що вони реагують на те, що робить українська армія. Вони намагаються піти у наступ в умовах, коли Україна йде у наступ”, - наголосив Михайло Самусь.

Він також додав, що окупанти можуть ризикнути і піти в наступ на Кривий Ріг, в обхід на Запоріжжя. Проте для української армії цей сценарій був би навіть більш вдалим, бо тоді б кількість знищених окупантів знову різко підвищилася.

“Можливо замороження війни. Але це відбудеться тільки у разі, якщо це дозволять зробити українськи сили”, - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що у Луганській області партизани обстріляли автівку із самопроголошеним "мером" та його "заступником".

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