Українські війська добу відвойовували село, яке б відкрило шлях окупантам на Миколаїв

Населений пункт Благодатне дійсно важливий - це прямий шлях для ворога на Миколаїв. З боку окупованої Снігурівки і така собі розвідка боєм, це одна зі спроб прорватися до траси, йдеться в ТСН.

Російські пропагандисти одразу почали писати у своїх пабліках начебто Благодатне захоплене і під контролем окупантів, але після доби бою село вдалося втримати.

Хоча бій був дуже потужний – обстріли з артилерії та стрілецької зброї. Від укриттів лишилися уламки, але село вдалося відбити та повернутися на попередні позиції з втратами з обох боків.

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«Це одна з їхніх спроб спробувати взяти Миколаїв, якраз через цей населений пункт. Почала працювати артилерія і вони здійснили спробу зайти в межі села і далі вже почався стрілковий бій. Благодатне - це вихід на Снігурівка- Миколаїв і відповідно по трасі могли б розвивати свій успіх, але не тільки могли б», - кажуть бійці.

Російські окупанти понесли більші втрати, не встигли забрати одного зі своїх загиблих бійців і вивезти звідти тіло окупанта теж проблематично. Тому військові вирішили, що мертвий ворог – вже й не ворог і поховали вбитого окупанта просто в Благодатному і зробили йому дерев`яного хреста. «По людськи, одним словом. Ворог, який би він не був, його треба все одно поважати, в якомусь сенсі закони війни і закони людяності», - кажуть військові.

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