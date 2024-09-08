Українські війська контратакували на Торецькому напрямку та повернули втрачені позиції - ISW (мапа)

Нью-Йорк розташований на південь від Торецька Донецької області.

Українські військові провели контратаку в північно-західній частині Нью-Йорка Донецької області і утримують позиції в цьому населеному пункті.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня.

Також читайте Як Україні вдається успішно боротися із "Шахедами": розповіли в ISW

Російський блогер стверджував, що російські сили просунулися в північно-західній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька), однак в ISW не можуть підтвердити цю заяву.

Армія РФ продовжувала наступальні операції під Торецьком і на південь від Торецька в районі Нелипівки, Нью-Йорка, а також у бік Сухої Балки 6 і 7 вересня.

Нью-Йорк Донецької області на мапі. Фото: DeepState

Окрім того, українські сили нещодавно провели контратаку в північно-західній частині Новогродівки (на південь від Торецька) на тлі продовження російських наступальних операцій під Торецьком 7 вересня.

Нагадаємо, у 59-й бригаді пояснили, чому росіянам так швидко вдалося захопили Новогродівку на Донеччині.

Російські окупант передав привіт українському дрону

Читайте також: