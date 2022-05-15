Українські війська на північному сході Харківщини вже недалеко від держкордону - радник МВС

Українські війська на північному сході Харківщини вже недалеко від держкордону - радник МВС

Збройні сили України найближчим часом можуть вийти на держкордон на північному сході Харківської області.

За інформацією Міністерства внутрішні справ, на цьому напрямку українські захисники перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні у неділю, 15 травня.

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"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, там справді українські війська перейшли у контрнаступ, там справді ми уже недалеко від держкордону. І будемо сподіватися, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча там російські війська підірвали там три мости, що може справді сповільнити наш контрнаступ", - сказав він.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що вони в телефонах окупантів на Харківщині знаходять відеозаписи звірств щодо українців на Київщині. Зокрема, у цих відеодоказах знаходяться такі розмови, що суперечить їхнім словам, що вони не знали, де перебувають і яка їхня мета.

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