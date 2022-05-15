Українські війська на північному сході Харківщини вже недалеко від держкордону - радник МВС

Збройні сили України найближчим часом можуть вийти на держкордон на північному сході Харківської області.
За інформацією Міністерства внутрішні справ, на цьому напрямку українські захисники перейшли у контрнаступ.
Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні у неділю, 15 травня.
"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, там справді українські війська перейшли у контрнаступ, там справді ми уже недалеко від держкордону. І будемо сподіватися, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча там російські війська підірвали там три мости, що може справді сповільнити наш контрнаступ", - сказав він.
Нагадаємо, в СБУ повідомили, що вони в телефонах окупантів на Харківщині знаходять відеозаписи звірств щодо українців на Київщині. Зокрема, у цих відеодоказах знаходяться такі розмови, що суперечить їхнім словам, що вони не знали, де перебувають і яка їхня мета.
Читайте також:
- "Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", - Фінляндія про вступ до НАТО
- Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО
- "Підтримують тероризм": Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО