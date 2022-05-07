Українські війська на сході знищили 107 окупантів та чимало їхньої техніки

Українські війська на сході знищили 107 окупантів та чимало їхньої техніки

Українські військові на сході держави протягом 7 травня відбили сім атак російських військ та завдали їм суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці.

Так, українські захисники ліквідували 107 російських окупантів.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Протягом доби 7 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Українські війська знищили ворожий ПТРК "Штурм-С" та зняли це на відео

Українські військові знищили 107 членів особового складу російських військ, вісім їхніх танків, бронетранспортер, 11 бойових машин піхоти, чотири плавучих бронетранспортери, п’ять артилерійських тягачів та два безпілотники.

Нагадаємо, 7 травня українські підрозділи повітряного командування "Південь" знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост", що коштує понад 7 млн дол.

73 день війни: військовий експерт про ситуацію на фронті

Читайте також: