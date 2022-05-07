Українські війська на сході знищили 107 окупантів та чимало їхньої техніки

Українські військові на сході держави протягом 7 травня відбили сім атак російських військ та завдали їм суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці.
Так, українські захисники ліквідували 107 російських окупантів.
Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"Протягом доби 7 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", – йдеться у повідомленні.
Українські військові знищили 107 членів особового складу російських військ, вісім їхніх танків, бронетранспортер, 11 бойових машин піхоти, чотири плавучих бронетранспортери, п’ять артилерійських тягачів та два безпілотники.
Нагадаємо, 7 травня українські підрозділи повітряного командування "Південь" знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост", що коштує понад 7 млн дол.
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