Українські війська наближаються до Лимана, звільняють нові населені пункти - ISW

У районі Лимана тривають запеклі бої. Втім, українські військові, продовжують наближатися до міста, звільняючи нові населені пункти. Щобільше - вони близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російських військ, що там діють, і взяти їх в оперативне оточення.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW посилаються на українські джерела та повідомляють, що протягом 26-27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Крім того, аналітики, посилаючись на російські джерела, зауважують, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку і Терни. Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль, що розташовані на південний схід від Лиману.

У зведенні ISW цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, з посиланням на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті ПВК "Вагнера". За їхніми даними, "вагнерівці" використовують ув'язнених, що вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон української армії.

Нагадаємо, Генштаб вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Саме через залізничну станцію цього селища російські військові перекидали на фронт свою військову техніку. Тому його деокупація була дуже важливою.

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