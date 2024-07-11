Українські війська почали контратакувати: росіяни вже відчули тиск на полі бою

Російські війська уже відчувають тиск українських контратак на полі бою. Водночас, здатність Сил оборони здійснюватипотужні контратаки залежить від допомоги Заходу.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"ЗСУ здійснили тактично значущі та успішні контратаки на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної на Донбасі, починаючи від середини травня. Тактичні кроки збільшують витрати військ РФ", - сказано в повідомленні.

Контратаки української армії на півночі Харківської області змусили російські війська передислокувати окремі російські підрозділи подалі від місця, де гіпотетично має бути їхнє централізоване командування.

"Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади та батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади на північ Харківської області в середині червня. Інші підрозділи 810-ї піхотної та 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок і Торецька", - йдеться у звіті.

РФ поділяє та розгортає підрозділи ПДВ по всій лінії фронту. Підрозділи 137-го полку 106-ї дивізії ПДВ воюють у Херсонській області, тоді як інші підрозділи полку воюють поблизу Сіверська.

Аналітики ISW дійшли висновку, що поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання є переконливим показником, що російські війська починають зазнавати тиску українських контратак.

"Це свідчить, що лінія фронту не така статична, як її оцінює російський диктатор Володимир Путін", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна та її західні партнери, Європа та США, можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога у війні.

На думку Зеленського, те що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення та не допустили повної окупації України і є для них перемогою.

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