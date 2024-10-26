Українські війська повернули позиції в Торецьку та біля Часового Яру – SW

Своєю чергою окупанти просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

Сили оборони України відновили позиції на південний схід від Часового Яру та в південній частині Торецька Донецької області. Водночас російські війська просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої в Донецькій області

Окупанти нещодавно просунулися на схід від Сіверська. Геолокаційні кадри за 16 жовтня вказують на те, що російська армія просунулася на південний захід від Верхньокам'янки (на схід від Сіверська) під час механізованої атаки кількістю до взводу.

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Українські війська нещодавно відновили позиції біля Часового Яру на тлі ворожих наступальних операцій у цьому районі 25 жовтня. Геолокаційні кадри за 24 жовтня вказують на те, що Сили оборони України діють на південний схід від Часового Яру на шахті Блок 9, де аналітики раніше спостерігали дії загарбників. Це свідчить про те, що українські бійці нещодавно відновили втрачені позиції в цьому районі.

Українські захисники нещодавно відновили позиції на півдні Торецька. Геолокаційні кадри за 25 жовтня демонструють, що українські сили діють уздовж вулиці Тоболенка на півдні Торецьку. ISW раніше там спостерігав підтверджені наступи росіян. Це вказує на те, що Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції у цьому районі.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Як свідчать геолокаційні кадри за 24 жовтня, елементи українського добровольчого загону "Максима Кривоноса", ймовірно, сформованого колишніми бійцями ЗСУ-дезертирами для війни на боці Росії, нещодавно відновили позиції біля шахти №1 на південний схід від Покровська.

Російська армія 25 жовтня продовжила наступальні операції на схід від Курахового, однак жодних підтверджених змін лінії фронту там не було.

Окупанти 25 жовтня продовжили наступальні операції на південний схід від Донецька, але й там підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Також 24-25 жовтня росіяни продовжили наступальні операції на північний схід від Вугледара в районі Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного і на північ від Вугледара в районі Новоукраїнки та Богоявленки.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про ворожу активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей 25 жовтня.

Бої в Харківській області

Російські війська 25 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Ворог 24 і 25 жовтня продовжив наземні атаки в районі Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Армія РФ продовжила наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 25 жовтня, одна підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Російські джерела стверджували, що загарбники просунулися на два кілометри в районі Стельмахівки та контролюють "велику частину" Кругляківки (на південь від Куп'янська). Проте аналітики не бачили підтвердження цієї заяви.

Ситуація на південному фронті

Окупанти 24 та 25 жовтня продовжували наступ на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Новоандріївки та на північ від Роботиного у напрямку Новоданилівки. Підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували атаки на східному (лівому) березі Херсонської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Зауважимо, за даними аналітиків Deep State ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки.

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