Українські війська просунулись до 1,4 км на Бердянському напрямку: де запеклі бої

Водночас ситуація на Мелітопольському напрямку – без змін через щільне мінування територій.

Сили оборони України просунулись у глибину ворога на Бердянському напрямку на відстань від 350 м до 1,4 км.

Про це командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив 24 липня.

"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", – сказав Тарнавський.

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Ситуація на Мелітопольському напрямку змін не зазнала. Українські групи розгородження та штурмові загони проводять розмінування місцевості та завдають вогневого ураження загарбникам. Решта українських ударних підрозділів закріплюються на взятих рубежах. Бійці готові до подальших наступальних дій.

Російські окупанти намагаються запобігти покроковому просуванню українських сил.

За словами командувача військ "Таврія", російські війська влаштували невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного. Загарбники завдали авіаударів по околицях Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка на Запоріжжі. А з артилерії ворог атакував Новодар'ївку, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку і Степове.

Протягом попередньої доби українські артилерійські підрозділи на Таврійському напрямку протягом виконали 1294 вогневих завдання. Російські втрати за добу там сягнули 63 ліквідованих солдатів, 110 поранених та 4 полонених.

Окрім того, українські війська знищили 21 одиницю російського озброєння та військової техніки, зокрема, танк, п’ять ББМ, чотири гаубиці "Мста-Б", дві гармати "Гіацинт-Б" та автомобільну техніку. Також було знищено три ворожі склади боєприпасів і два БПЛА Supercam та "Орлан-30".

Ситуація на Бердянському та Мелітопольському напрямках

У Генштабі ЗСУ повідомили 24 липня, що українські захисники продовжують свою наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів по ворогу з артилерії та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними заступниці голови Міноборони Ганни Маляр на 24 липня, за період контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км території. Зокрема, за минулий було деокуповано понад 12 кв. км.

Цього ж дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що через окуповане місто було зафіксоване найбільше від початку літа переміщення військової техніки окупантів: у напрямку Мангуша та Бердянська на Запоріжжі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "До Мелітополя їдуть колони російських танків! | Іван Федоров"

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