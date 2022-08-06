Українські війська провели успішні спецоперації на Херсонщині та Донеччині: окупанти зазнали втрат (відео)

За добу 5 серпня на Херсонському та Донецькому напрямках українські військові провели кілька успішних спецоперацій.

Під час операцій були знищені військова техніка та жива сила окупантів.

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

"За минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники нанесли чергові втрати противнику. Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки", – йдеться в заяві.

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Водночас на Донецькому напрямку морпіхи знищили 30 російських загарбників.

Окрім того, українські артилеристи завдали вогневого ураження по окупантах, в результаті чого вони втратили:

Два танки,

дві артилерійські системи,

міномет,

дві одиниці автомобільної техніки,

ЗРК "Тор",

один ротний командно-спостережний пункт.

Нагадаємо, 5 серпня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що українська бойова авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.

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