Українські війська провели успішні спецоперації на Херсонщині та Донеччині: окупанти зазнали втрат (відео)

За добу 5 серпня на Херсонському та Донецькому напрямках українські військові провели кілька успішних спецоперацій.
Під час операцій були знищені військова техніка та жива сила окупантів.
Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.
"За минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники нанесли чергові втрати противнику. Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки", – йдеться в заяві.
Водночас на Донецькому напрямку морпіхи знищили 30 російських загарбників.
Окрім того, українські артилеристи завдали вогневого ураження по окупантах, в результаті чого вони втратили:
- Два танки,
- дві артилерійські системи,
- міномет,
- дві одиниці автомобільної техніки,
- ЗРК "Тор",
- один ротний командно-спостережний пункт.
Нагадаємо, 5 серпня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що українська бойова авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.
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