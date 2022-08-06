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Українські війська провели успішні спецоперації на Херсонщині та Донеччині: окупанти зазнали втрат (відео)

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Українські війська провели успішні спецоперації на Херсонщині та Донеччині: окупанти зазнали втрат (відео)

Скриншот з відео

За добу 5 серпня на Херсонському та Донецькому напрямках українські військові провели кілька успішних спецоперацій.

Під час операцій були знищені військова техніка та жива сила окупантів.

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

"За минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники нанесли чергові втрати противнику. Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки", – йдеться в заяві.

Водночас на Донецькому напрямку морпіхи знищили 30 російських загарбників.

Окрім того, українські артилеристи завдали вогневого ураження по окупантах, в результаті чого вони втратили:

  • Два танки,
  • дві артилерійські системи, 
  • міномет, 
  • дві одиниці автомобільної техніки, 
  • ЗРК "Тор", 
  • один ротний командно-спостережний пункт.

Нагадаємо, 5 серпня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що українська бойова авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2058
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