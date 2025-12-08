Українські війська уразили низку об’єктів ворога на окупованому Донбасі: деталі від Генштабу

Російський ЗРГК «Панцирь-С1» / © Міністерство оборони Росії

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України завдали низки потужних ударів по об’єктах російських військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Чмирівки на окупованій території Луганщини українські захисники уразили склад боєприпасів, аби порушити системи логістичного забезпечення ворога.

Реклама

У районі окупованого Донецька уражено склад російських безпілотників.

Аби послабити спроможності росіян зі зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного на окупованій Луганщині.

На Донеччині уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1». Мета — зниження спроможностей російських загарбників із ведення протиповітряної оборони.

Ступінь збитків у всіх випадках уточнюється.

Реклама

Окрім того, у Генштабі ЗСУ уточнили результати дронового ураження 5 грудня «Темрюкського морського порту» у Краснодарському краї Росії. Було знищено 20 резервуарів, що сягає 70% від загальної кількості. Водночас, триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Увечері 7 грудня загальна площа пожежі сягала майже 1000 кв. м.

До слова, у ніч проти 8 грудня жителі Саратова та Енгельса (РФ) повідомили про серію гучних вибухів у небі. Повідомлялося про роботу ППО по нібито українських безпілотниках, які намагалися атакувати регіон.