- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські війська уразили низку об’єктів ворога на окупованому Донбасі: деталі від Генштабу
Також Генштаб уточнив результати ураження «Темрюкського морського порт»у 5 грудня, підтвердивши знищення 70% резервуарів та тривалу пожежу на естакаді скрапленого газу.
У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України завдали низки потужних ударів по об’єктах російських військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У районі Чмирівки на окупованій території Луганщини українські захисники уразили склад боєприпасів, аби порушити системи логістичного забезпечення ворога.
У районі окупованого Донецька уражено склад російських безпілотників.
Аби послабити спроможності росіян зі зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного на окупованій Луганщині.
На Донеччині уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1». Мета — зниження спроможностей російських загарбників із ведення протиповітряної оборони.
Ступінь збитків у всіх випадках уточнюється.
Окрім того, у Генштабі ЗСУ уточнили результати дронового ураження 5 грудня «Темрюкського морського порту» у Краснодарському краї Росії. Було знищено 20 резервуарів, що сягає 70% від загальної кількості. Водночас, триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Увечері 7 грудня загальна площа пожежі сягала майже 1000 кв. м.
До слова, у ніч проти 8 грудня жителі Саратова та Енгельса (РФ) повідомили про серію гучних вибухів у небі. Повідомлялося про роботу ППО по нібито українських безпілотниках, які намагалися атакувати регіон.