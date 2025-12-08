ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Українські війська уразили низку об’єктів ворога на окупованому Донбасі: деталі від Генштабу

Також Генштаб уточнив результати ураження «Темрюкського морського порт»у 5 грудня, підтвердивши знищення 70% резервуарів та тривалу пожежу на естакаді скрапленого газу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський ЗРГК «Панцирь-С1»

Російський ЗРГК «Панцирь-С1» / © Міністерство оборони Росії

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України завдали низки потужних ударів по об’єктах російських військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Чмирівки на окупованій території Луганщини українські захисники уразили склад боєприпасів, аби порушити системи логістичного забезпечення ворога.

У районі окупованого Донецька уражено склад російських безпілотників.

Аби послабити спроможності росіян зі зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного на окупованій Луганщині.

На Донеччині уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1». Мета — зниження спроможностей російських загарбників із ведення протиповітряної оборони.

Ступінь збитків у всіх випадках уточнюється.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ уточнили результати дронового ураження 5 грудня «Темрюкського морського порту» у Краснодарському краї Росії. Було знищено 20 резервуарів, що сягає 70% від загальної кількості. Водночас, триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Увечері 7 грудня загальна площа пожежі сягала майже 1000 кв. м.

До слова, у ніч проти 8 грудня жителі Саратова та Енгельса (РФ) повідомили про серію гучних вибухів у небі. Повідомлялося про роботу ППО по нібито українських безпілотниках, які намагалися атакувати регіон.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie