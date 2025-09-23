ТСН у соціальних мережах

Українські війська уразили важливі стратегічні об’єкти Росії — Генштаб

ЗСУ знищили важливі об’єкти РФ: ЛВДС “8-Н”, ЛВДС “Самара” та аеродром “Кача”

Вибух

Вибух / © Pixabay

Збройні Сили України завдали ударів по важливих об’єктах російського агресора у ніч на 23 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Підрозділи ракетних військ, артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони уразили:

  • лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі Найтоповичів Брянської області РФ, що входить до магістрального нафтопроводу та забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська;

  • повторно — ЛВДС “Самара” у Самарській області РФ, де формується експортний сорт нафти Urals;

  • два літаки на військовому аеродромі “Кача” у тимчасово окупованому Криму.

Підтверджено займання та ураження об’єктів, деталі ступеня руйнування уточнюються.

У Генштабі наголосили, що такі дії спрямовані на зниження наступального потенціалу російської армії та ускладнення постачання пального й боєприпасів окупантам.

Нагадаємо, раніше “Примари” ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”.

