Спроби штурму з кількох напрямків: що насправді відбувається в Мирнограді — заява 7 корпусу

Мирноград залишається під контролем Сил оборони України / © Associated Press

Українські військові повністю контролюють північну та центральну частини Мирнограда на Донеччині. Попри постійні спроби противника прорватися до міста, ситуація залишається під контролем Сил оборони України.

Про це 1 січня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергій Окішев.

За його словами, російські війська намагаються просуватися до Мирнограда одразу з кількох напрямків. Основна тактика — проникнення невеликими групами, зокрема в центральну частину міста. Однак такі спроби оперативно виявляються та припиняються.

«Противник пробує заходити малими групами, але їх вчасно помічають і знищують — як за допомогою безпілотників, так і під час безпосередніх стрілецьких боїв. Також активно застосовується артилерія», — зазначив Окішев.

У 7 корпусі ДШВ наголошують: на цей момент північна та центральна частини Мирнограда повністю перебувають під контролем українських військ.

Також військові повідомили про стабілізацію ситуації в районі села Гришине. За словами Окішева, ворог не припиняє атак, однак зазнає втрат ще на підступах до населеного пункту.

Українська аеророзвідка, ударні дрони та інші підрозділи Сил оборони ефективно знищують штурмові групи противника до того, як ті можуть розвинути наступ.

Нагадаємо, днями росіяни поширили дезінформацію про нібито повне захоплення стратегічно важливих міст на Сході України.