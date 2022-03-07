Українські війська в бою за Маріуполь знищили танкову роту ворога та до 40 окупантів (фото)

Бійці ООС також отримали військові документи РФ.
Українські військові 7 березня утримують оборону Маріуполя Донецької області. Водночас російські війська в боях за місто зазнають чималих втрат.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
У штабі уточнили, що в понеділок українські військові знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 російських військових.
Окрім того, бійці Об’єднаних сил здобули документацію російських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.
"Маріуполь стоїть, а ворог буде лежати в нашій землі. Слава Україні!" – наголосили в штабі.
Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя. Російські окупанти в боях за «Місто-герой...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 7 березня 2022 р.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Міноборони України повідомили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти держави, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.
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