Українські війська в бою за Маріуполь знищили танкову роту ворога та до 40 окупантів (фото)

Українські війська в бою за Маріуполь знищили танкову роту ворога та до 40 окупантів (фото)

Бійці ООС також отримали військові документи РФ.

Українські військові 7 березня утримують оборону Маріуполя Донецької області. Водночас російські війська в боях за місто зазнають чималих втрат.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

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У штабі уточнили, що в понеділок українські військові знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 російських військових.

Окрім того, бійці Об’єднаних сил здобули документацію російських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

"Маріуполь стоїть, а ворог буде лежати в нашій землі. Слава Україні!" ­– наголосили в штабі.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Міноборони України повідомили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти держави, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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