Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українські війська в бою за Маріуполь знищили танкову роту ворога та до 40 окупантів (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські війська в бою за Маріуполь знищили танкову роту ворога та до 40 окупантів (фото)

втрати / Операція об'єднаних сил / Facebook

Бійці ООС також отримали військові документи РФ.

Українські військові 7 березня утримують оборону Маріуполя Донецької області. Водночас російські війська в боях за місто зазнають чималих втрат.   

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.  

У штабі уточнили, що в понеділок українські військові знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 російських військових.

Окрім того, бійці Об’єднаних сил здобули документацію російських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

"Маріуполь стоїть, а ворог буде лежати в нашій землі. Слава Україні!" ­– наголосили в штабі.

Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя. Російські окупанти в боях за «Місто-герой...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Міноборони України повідомили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти держави, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.  

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація