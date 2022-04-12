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Українські війська в зоні ООС відбили 6 атак ворога та знищили вертоліт

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Українські війська в зоні ООС відбили 6 атак ворога та знищили вертоліт

Знищений вертоліт - ілюстративне фото / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Захисники продовжують боронити Україну на Донецькому та Луганському напрямках.

Українські бійці Об’єднаних сил протягом 12 квітня успішно відбили 6 атак російських окупантів та завдали їм втрат. 

Про це повідомили в штабі ООС.

Зокрема, українські військові знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи російських окупантів. 

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили вертоліт та два безпілотники ворога.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, 11 квітня на сході України артилеристи знищили російську військову техніку та понад 90 загарбників.

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