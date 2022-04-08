Українські війська відбили 4 атаки на Сході: знищено 50 окупантів, вертоліт та ще низку техніки

Окрім того, знищені артилерійські системи ворога.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 8 квітня російські війська вкотре намагалися прорвати оборону на окремих напрямках. Зокрема, українські військові відбили чотири ворожих атаки.
Про це повідомили в ОК "Схід".
"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", – зазначається в повідомленні.
Українські війська знищили:
- особового складу – до 50 осіб,
- танків – 4,
- БМП – 1,
- ББМ – 1,
- артилерійських систем – 3,
- АТ – 4,
- вертольотів – 1.
Нагадаємо, раніше 8 квітня стало відомо, що українські фахівці радіоелектронної боротьби "посадили" ворожий безпілотний літак "Орлан-10" у Луганській області.
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